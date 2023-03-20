Виктория Дайнеко поделилась своим впечатлениями от участия в шоу «Маска»

В феврале на канале «НТВ» стартовал новый сезон телевизионного шоу «Маска». В минувшее воскресенье, 19 марта, российские зрители посмотрели шестой эпизод популярного развлекательного проекта.

Главным событием прошедшего вечера стало разоблачение персонажа Феникса. Под этой маской скрывалась певица Виктория Дайнеко. Знаменитость вышла на связь после того, как покинула шоу. Она поделилась своими впечатлениями от программы.

«Не представляла себе даже, что это изнутри такой сложный процесс. Спасибо большое членам жюри за комплименты, иза то, что я вместе с вами смеялась до слез под маской», — пишет Дайнеко.

Следует добавить, что новый выпуск запомнился неожиданным шпагатом от телеведущей Регины Тодоренко. Звезда шокировала Тимура Родригеза своей растяжкой.