Виктория Дайнеко призналась, что избивала артистов во время шоу «Маска»

Виктория Дайнеко призналась в «избиении» своих коллег по сцене. В шестом эпизоде шоу «Маска» раскрыли судьи певицу, которая пряталась за маской Феникса. О своем участии в проекте артистка ни разу не пожалела.

Виктория вспомнила историю своего костюма. Она отметила, что двигаться в нем было очень непросто. Для певицы эти трудности оказались не страшны, чего нельзя сказать о танцорах. Из-за тяжести костюма Дайнеко по сцене двигалась неловко, травмируя коллектив крыльями.

«Бедные ребята постоянно получали по голове и другим частям тела. Они все время были «избиты» крыльями, я мало что видела, поэтому не могла контролировать движения, особенно развороты и ходьбу. Конечно же, всегда старалась делать все осторожно, понимая, что рядом могут быть танцоры. Однако им все равно доставалось на каждой программе. Надеюсь, никто на меня не держит зла», — вспомнила исполнительница.