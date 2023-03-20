Виктория Дайнеко скрывалась в костюме Феникса на телешоу «Маска»

Канал НТВ показал шестой выпуск четвертого сезона телешоу «Маска». В новом эпизоде жюри рассекретило Феникса. В костюме пряталась певица Виктория Дайнеко.

Претендентами на выбывание на этот раз стали были Ворон и Скунс. Зрители своим голосованием решили спасти Ворона. Звездные судьи решили рассекретить Феникса.

«Мечтаю, что, когда Феникс снимет маску, увижу ее потрясающую улыбку, ее голос я слышал в каждом шоу и каждую неделю. Думаю, что это Виктория Дайнеко», — отметил певец Алексей Воробьев.

Остальные судьи с ним согласились. В предыдущем выпуске «Маска» раскрыли Пиковую Даму. В этом костюме пряталась певица Жасмин.