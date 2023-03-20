Воробьев признал ошибку: почему он пожалел, что выгнал Дайнеко из «Маски»

На минувшей неделе в эфире телешоу «Маска» члены жюри столкнулись с непростым выбором. Двое участников — Феникс и Скунс— оказались в номинации на выбывание. Решение, кого отправить домой, для судей оказалось непростым, поскольку участники успели себя показать сильными и талантливыми.

Жюри давно догадывалось, что за Фениксом скрывается артистка Виктория Дайнеко. Эти догадки оправдались. Экс-возлюбленный певицы, который является одним из членов жюри, проголосовал против нее. Алексей Воробьев был уверен в том, что под маской Феникса прячется Виктория, которую он хорошо знает и голос которой узнал.

Свое решение певец объяснил тем, что шоу называется «Маска». По его мнению, он эту маску разгадал, проголосовав в итоге за уход Дайнеко из шоу.