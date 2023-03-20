Заявление Беглова на Форуме труда о низком уровне безработицы противоречит мнению горожан

В Екатеринбурге произошла чудовищная трагедия с семейной парой. Обстоятельства смерти супругов на Эльмаше сейчас выясняются. Друг погибшего рассказал
Родственники мужчины, трагически умершего в Екатеринбурге на Эльмаше, не верят в версию с запрещенными веществами. Радмир скончался вместе со своей
В Краснодаре в грядущий понедельник, 20 марта, пройдут плановые отключения электричества. Они затронут сотни адресов в разных микрорайонах. В этот
На днях прошел концерт певицы Максим. Во время скандального выступления охрипшая певица постоянно кашляла, и даже не попадала в фонограмму. Многие
В Екатеринбурге произошла чудовищная трагедия с семейной парой. Обстоятельства смерти супругов на Эльмаше сейчас выясняются. Друг погибшего рассказал
Родственники мужчины, трагически умершего в Екатеринбурге на Эльмаше, не верят в версию с запрещенными веществами. Радмир скончался вместе со своей
В школе Казани детей заставляли репетировать песню Шамана «Я русский» и вскидывать руки. «Педагога» при этом не смутило, что некоторые ученики
Безопасных спиртных напитков не существует. Об этом рассказала гастроэнтеролог и гепатолог Мария Прашнова. По данным врача, на протяжении одного часа
Врач Закари Палас рассказал о стадиях смерти. Известно, что человек проходит две стадии смерти. Сперва наступает клиническая смерть. При ней
Кожа является индикатором, который кричит нам о том, что в организме произошел сбой. По словам врача-дерматокосметолога, члена Российского общества