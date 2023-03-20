Заявление Беглова на Форуме труда о низком уровне безработицы противоречит мнению горожан

Подводя итоги прошедшей недели, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов упомянул проведенный правительством города Форум труда. Во время мероприятия чиновник выступил перед гостями, отметив низкий уровень безработицы и высокое количество вакансий, хотя в реальности многие петербуржцы заявляют, что сталкиваются с невозможностью устроиться на работу.

Форум труда прошел 15-17 марта на площадках Таврического дворца, Санкт-Петербургского государственного университета и КВЦ «Экспофорум». Одним из главных организаторов мероприятия выступает правительство города.

Во время форума губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил перед гостями, подчеркнув, что ситуация на петербургском рынке труда остается стабильной. Кроме того, он отметил, что в городе открыты множество рабочих мест.

«По сравнению с мартом прошлого года у нас примерно на треть увеличилось количество вакансий. Опытные специалисты требуются в промышленности, в сфере информационных технологий, в строительной отрасли», - подчеркнул губернатор.

Проблема дефицита кадров в Санкт-Петербурге действительно остра. Как отмечает канал «Город+», новых работников ждут в гостиничном бизнесе, туризме, в складской и транспортной логистике. Данные сервиса Head Hunter указывают также на нехватку сотрудников в сферах «Банки, инвестиции, лизинг», «Домашний персонал» и «Консультирование». Всего, по данным НН, дефицит кадров возник в половине отраслей экономики Петербурга.

Несмотря на эти данные, многие жители города на Неве не могут трудоустроиться. Во многом это обусловлено отсутствием навыков, либо низким уровнем дохода в ряде указанных отраслей. К примеру, в туризме, гостиничном бизнесе, консультировании заработки обычно сдельные и не всегда стабильны, в то время как платить за жилье и покупать продукты приходится регулярно.

Хотя Беглов в ходе форума заявил, что на сегодняшний день в городе на Неве один из самых низких в России показателей безработицы – менее 2%, федеральная статистика показывает иные цифры. По данным Минтруда, Санкт-Петербург находится в числе лидеров по безработице наряду с Хакасией, Республикой Алтай, Ленинградской и Кемеровской областями. Неудивительно, что в целом жители города ждут от правительства больше решений, помогающих людям в трудоустройстве, а не только проведения форумов и других публичных мероприятий.

Ранее сообщалось, что губернатор Александр Беглов в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2023 года провел 164 рабочих дня на торжественных мероприятиях. На «официальные» выходные губернатора пришлось 111 дней, а остальное – встречи с политиками, бизнесменами и посещение предприятий.

Рабочий график Беглова вызвал удивление горожан, посчитавших, что посещение выставок, банкетов и премьер сложно назвать полноценной тяжелой работой. По мнению горожан, по-настоящему трудился чиновник лишь 90 дней, а оставшиеся 275 «отдыхал».