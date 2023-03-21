Фильм — не просто развлечение и произведение искусства. Это бизнес и главный источник заработка для актеров, режиссеров, продюсеров. Основным мерилом и успехом картин являются мировые сборы.

Представляем вашему вниманию 10 самых кассовых фильмов всех времён и народов. В них было вложено много сил, денег и таланта.

10 место: «Мстители» (2012 год)

9 место: «Король Лев» (2019 год)

8 место: «Мир юрского периода» (2015 год)

7 место: «Человек-паук: Нет пути домой» (2021 год)

6 место: «Мстители: Война бесконечности» (2018 год)

5 место: «Звёздные войны: Пробуждение Силы» (2015 год)

4 место: «Титаник» (1997 год)

3-е место: «Аватар: Путь воды» (2022)

2 место: «Мстители: Финал» (2019 год)

1 место: «Аватар» (2009 год).