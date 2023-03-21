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Стрелков: На Украину уже поступило более 100 танков Leopard

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Стрелков: На Украину уже поступило более 100 танков Leopard
Украина
Фото из открытых источников

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) поделился своими тревожными мыслями перед большим наступлением Вооруженных сил Украины. Так или иначе они начинают посещать его, видя, что противоборствующая сторона серьезно усиливается.

В ходе недавнего эфира на канале «Иван Иванов» он сообщил, что из инсайдерской информации следует, что на Украину уже поступило более 100 немецких танков Leopard. Причем, подчеркнул он, большая часть боевых машин поставлена вне пакета военной помощи, о котором было объявлено публично странами НАТО. Поступили также сотни тяжелых современных бронированных машин пехоты, а вдобавок бронетранспортеры - как новые модели, так и устаревшие. Вся эта техника сейчас формируется в тылу.

По мнению Стрелкова, процесс займет три-четыре недели. После этого противник будет готов нанести удар.

«На самом деле удар может быть нанесен и раньше, многое зависит от погоды. Если не будет сильных дождей, то уже к концу марта капризная западная техника будет задействована для атак», - высказался военный эксперт.

Стрелков в настоящий момент видит подготовку противника к наступлению, в том числе путем атакующих действий, которые «нашими военными корреспондентами расписываются как отраженные». Хотя, заключил он, это идет всего лишь разведка боем.

Ранее Гиркин раскритиковал сражение за Бахмут, которое ведут российские силы. По его мнению, для России это «Сталинградская битва наоборот».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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