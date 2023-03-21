ГУР Украины заявляет о поражении российских ракет «Калибр-НК» в Джанкое в Крыму 20 марта

В Главном управлении разведки Украины заявили о том, что в Крыму были уничтожены российские ракеты «Калибр-НК».

В ГУР Украины сообщили, что их подорвали во время транспортировки по железной дороге, пишет «Военное обозрение». Удар наносили с применением беспилотников, когда состав с ракетами был в Джанкое.

В украинской разведке заявили, что ракеты были уничтожены, а на месте удара был мощный взрыв.

Российские военные эксперты утверждают, что это неправда и ракеты, предназначаемые для нанесения ударов с воды, не перевозят железной дорогой.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Западные страны сейчас активно поставляют Украине вооружение, но Киев неоднократно говорил о том, что собирает свои БПЛА, в том числе с большой дальностью полета. Многих россиян, которые перебрались в Крым в последние годы, настораживают и заявления Киева о том, что Украина намерена вернуть полуостров под свой контроль.