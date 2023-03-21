88-летний Познер бурно отреагировал на провокацию Муцениеце, которая скинула с себя всю одежду

На днях актриса театра и кино Агата Муцениеце дебютировала в новом шоу "Абсолютно другая нага". Среди всех гостей, посетивших премьеру, также был замечен 88-летний журналист Владимир Познер.

По словам зрителей, артистка произвела в зале настоящий фурор. Хотя, откровенно говоря, многие переживали за то, что Агата не сможет заменить в проетке юмористку Екатерину Варнаву. Но 34-летней артистке удалось это сделать.

"Я видела все самые лучшие из парижских выступлений! По уровню это просто в десятки тысяч раз круче. Агата, ты просто браво! Десерт был идеальный. Даже Владимир Познер тебе аплодировал", - написала одна из зрительниц.

Отметим, что согласно сценарию, Муцениеце должна была под музыку скинуть с себя накидку. Экс-жена Прилучного этот трюк выполнила с особой эффектностью, чем вызвала бурные зрительские овации.