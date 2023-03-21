АиФ: актриса Мариэтта Цигаль-Полищук поделилась, чем в «Раневской» ей помог Александр Домогаров

Мариэтта Цигаль-Полищук, которая сыграла главную роль в «Раневской», в интервью рассказала, как Александр Домогаров ей помог во время съемок. Оказалось, что актер оказал дочери пойкойной Любови большую моральную поддержку.

Помню, первая или вторая смена, я в совершеннейшем ужасе заглянула в гримерку к нему: «Мне страшно!!!». А он лишь улыбнулся: «Взялся за гуж — тяни до конца, деточка!». Александр — комфортный партнер. Спасибо огромное!, - призналась Цигаль-Полищук.

Актриса отметила, что знает Александра еще с детства. Домограов был близким другом ее семьи. По словам Мариэтты, он неоднократно ей помогал не только на съемочной площадке, но и за пределами. Он был всегда готов прийти на помощь, выслушать, поддержать, за что звезда его искренне поблагодарила.