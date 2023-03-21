Yandex.RTB

Алена Водонаева подвергла сомнению сексуальность экс-жены Прилучного Агаты Муцениеце

Image 16+
Алена Водонаева подвергла сомнению сексуальность экс-жены Прилучного Агаты Муцениеце
Знаменитости
Фото из открытых источников

Телеведущая и блогер Алена Водонаева дала комментарий касательно эротического шоу «Абсолютно другая нага». В своем Телеграм-канале экс-участница Дома-2 высказалась об участии актрисы Агаты Муцениеце в данном проекте.

Водонаева своим подписчикам напомнила, что главной дивой в самом красивом и самом знаменитом кабаре в Москве стала Агата Муцениеце. Тут же Алена выразила сомнение, что постановка с бывшей женой Павла Прилучного является завораживающей и эротичной.

"Если что, это сексуальное шоу. Вдруг не поняли. Я сперва также не поняла. Да, что греха таить, не поняла до сих пор," отметила телезвезда.

Как известно, ранее в новом шоу «Абсолютно нага» выступала юмористка Екатерина Варнава. Многие интернет-пользователи уверены, что актриса смотрелась в этом образе намного гармоничнее, чем преемница.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Лолита Милявская призналась, что встречается с молодым мусульманином: «Мне с ним очень клёво»

Вчера, 21:43

Пропавшая актриса Яна Троянова вернулась из Грузии в Россию ради съемок в сериале «Ольга»

Вчера, 21:34

88-летний Познер бурно отреагировал на провокацию актрисы Муцениеце, которая скинула с себя одежду

Вчера, 21:28

Алена Водонаева подвергла сомнению сексуальность экс-жены Прилучного Агаты Муцениеце

Вчера, 21:22

Певец Филипп Киркоров, похоже, перенёс очередную пластическую операцию

Вчера, 21:15

Певица Клава Кока пожаловалась на хамство со стороны сотрудника больницы

Вчера, 21:10

Актриса Людмила Артемьева сообщила, что телеведущий Борис Корчевников уходит с работы на телевидении

Вчера, 21:05

Скабеева подвергла жёсткой критике шутки мужа примадонны Пугачёвой про её голову в руках Киркорова

Вчера, 20:58

10 самых кассовых фильмов всех времён и народов

Вчера, 20:37

Наталия Медведева пожаловалась на набор веса после возвращения домой из Африки

Вчера, 20:12

Юлия Пересильд поделилась своими впечатлениями от съемок в картине «Императрицы»

Вчера, 20:06

Обожает Толстого и российское мороженое: что еще связывает Си Цзиньпина с Россией

Вчера, 19:58

Уехавший в США внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков получил новую работу в России

Вчера, 19:50

Андрей Разин подверг критике нападки на опальную Аллу Пугачёву

Вчера, 12:34

Лолита сообщила, что однажды проиграла в казино $1,7 млн

Вчера, 12:26

Шарий проинформировал о местонахождении сына и внука певицы Софии Ротару после бегства из Украины

Вчера, 12:20

«CT news»: В семье украинской певицы Софии Ротару произошла трагедия

Вчера, 11:49

У российской певицы МакSим мог случиться инсульт прямо на концерте в Сочи

Вчера, 11:47

Woman.ru: Как сейчас выглядит певица Вера Брежнева — от яркой блондинки не осталось и следа

Вчера, 10:50

МК: 58-летняя певица из РФ Азиза объявила о своем уходе со сцены ради занятий целительством

Вчера, 10:37

Где в Краснодаре 20 марта массово отключат электричество
  • 19-03-2023, 18:51

Где в Краснодаре 20 марта массово отключат электричество

В Краснодаре в грядущий понедельник, 20 марта, пройдут плановые отключения электричества. Они затронут сотни адресов в разных микрорайонах. В этот

YNJ: Популярный среди жителей России овощ оказался незаменим в профилактике рака
  • 19-03-2023, 15:13

YNJ: Популярный среди жителей России овощ оказался незаменим в профилактике рака

В японском научном журнале Yahoo News Japan появилась новая публикация о полезных свойствах лука. Овощ, который так популярен среди жителей России,

Врач Палас проинформировал, как можно вернуть человека к жизни во время клинической смерти
  • 19-03-2023, 20:35

Врач Палас проинформировал, как можно вернуть человека к жизни во время клинической смерти

Врач Закари Палас рассказал о стадиях смерти. Известно, что человек проходит две стадии смерти. Сперва наступает клиническая смерть. При ней

Виктория Дайнеко призналась, что избивала артистов во время шоу «Маска»
  • 20-03-2023, 19:12

Виктория Дайнеко призналась, что избивала артистов во время шоу «Маска»

Виктория Дайнеко призналась в «избиении» своих коллег по сцене. В шестом эпизоде шоу «Маска» раскрыли судьи певицу, которая пряталась за маской

Участницу Евровидения-2023 от Швеции Loreen подозревают в плагиате русскоязычной песни
  • Вчера, 08:36

Участницу Евровидения-2023 от Швеции Loreen подозревают в плагиате русскоязычной песни

Вокруг главного фаворита международного песенного конкурса "Евровидение-2023" разгорелся громкий скандал. Шведска исполнительница Loreen попала в

В ходе концерта певицы МакSим в Сочи была вызвана полиция
  • 19-03-2023, 09:05

В ходе концерта певицы МакSим в Сочи была вызвана полиция

Певица МакSим в очередной раз оскандалилась. Концерт в зале «Роза холл» в Сочи завершился полным провалом. Артистка вышла на сцену, однако не смогла

Интересная информация
Екатеринбургские старшеклассники получили повестки в военкомат для сверки данных
  • 20-03-2023, 10:00

Екатеринбургские старшеклассники получили повестки в военкомат для сверки данных

Екатеринбургские старшеклассники получили повестки в военкомат для уточнения данных. Об этом сообщил один из местных жителей. Хотя школьники совсем

E1.RU проинформировало о вакансиях в Екатеринбурге, где платят от 60 тысяч рублей
  • 19-03-2023, 18:44

E1.RU проинформировало о вакансиях в Екатеринбурге, где платят от 60 тысяч рублей

Как пишет издание E1.RU, в начале марта этого года в мэрии Екатеринбурга огласили среднюю заработную плату местных жителей — это от 72 851 рубль. У

«ПБ»: Уролог Корнилов проинформировал о самой популярной мужской жалобе
  • 20-03-2023, 20:32

«ПБ»: Уролог Корнилов проинформировал о самой популярной мужской жалобе

По статистике, мужчины в два раза реже обращаются к врачам, чем женщины. Взрослые и рассудительные люди сторонятся людей в белых халатах. При этом

«Или провокатор, или трус». Сестра Евгения Ройзмана назвала виновного в аресте ее брата
  • 20-03-2023, 10:08

«Или провокатор, или трус». Сестра Евгения Ройзмана назвала виновного в аресте ее брата

Сестра Евгения Ройзмана* (признан иноагентом) в обсуждении под одним постов на странице Юлии Крутеевой (супруги Евгения Ройзмана) в социальной сети