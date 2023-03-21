Алена Водонаева подвергла сомнению сексуальность экс-жены Прилучного Агаты Муцениеце

Телеведущая и блогер Алена Водонаева дала комментарий касательно эротического шоу «Абсолютно другая нага». В своем Телеграм-канале экс-участница Дома-2 высказалась об участии актрисы Агаты Муцениеце в данном проекте.

Водонаева своим подписчикам напомнила, что главной дивой в самом красивом и самом знаменитом кабаре в Москве стала Агата Муцениеце. Тут же Алена выразила сомнение, что постановка с бывшей женой Павла Прилучного является завораживающей и эротичной.

"Если что, это сексуальное шоу. Вдруг не поняли. Я сперва также не поняла. Да, что греха таить, не поняла до сих пор," отметила телезвезда.

Как известно, ранее в новом шоу «Абсолютно нага» выступала юмористка Екатерина Варнава. Многие интернет-пользователи уверены, что актриса смотрелась в этом образе намного гармоничнее, чем преемница.