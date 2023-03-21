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Анатолий Шарий сообщил о местонахождении сына и внука Софии Ротару

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Анатолий Шарий сообщил о местонахождении сына и внука Софии Ротару
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Фото из открытых источников

Украинский журналист Анатолий Шарий напомнил, как в марте минувшего года на границе задержали сына и внука Софии Ротару. Они попытались сбежать из страны для того, чтобы избежать возможной мобилизации. Но вскоре все об этом забыли, а про родственников именитой артистки ничего не было известно. Но блогер вновь поднял эту тему и сообщил о местонахождении сына и внука исполнительницы.

"Сегодня сын Ротару Руслан - в Нью-Йорке, ведет жизнь светского льва, а ее внук - Анатолий Русланович - в Париже, тоже наслаждается архитектурой и тусовками", - написал журналист в Телеграм-канале.

Анатолий также отметил, что в данном случае имела место взятка. По его мнению, родственники Ротару выехали из Украины за деньги, спокойно и без напряга.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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