Андрей Разин подверг критике нападки на опальную Аллу Пугачёву

Алла Пугачёва после переезда из России регулярно подвергается нападкам со стороны россиян-патритов. Артистку часто критикуют за позицию по спецоперации, отъезд из страны, поддержку покинувших РФ звезд.

Продюсер «Ласкового мая», которого певица никогда не жаловала, относится к ней с уважением. Андрей Разин удивлён, что знаменитость стала настоящим козлом отпущения. Нападки на Примадонну он считает кощунством и издевательством.

Кто бы что мне ни говорил, но она была символом российской эстрады. Не случайно Шатунов говорил, что она для него Пугачева — пример. Как-то опрометчиво она сказала Путину одну лишь фразу: «Берегите меня». Теперь многие «коршуны» ее атакуют, в том числе за эти слова. Неправильно, что шакалы лишний раз хотят ее укусить, сказал Разин.

Продюсер также призвал всех оставить в покое Пугачеву, которая была голосом поколения, талантливой артисткой, великой женщиной. Кроме того, Алла Борисовна уже в возрасте и предпочитает спокойно проводить время с семьей.