Авторы фильма «Все везде и сразу» сняли сериал по «Звездным войнам»

Авторы фильма «Все везде и сразу» Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, который получил «Оскар-2023», приняли участие в создании нового сериала «Звездные войны: Опорная команда» с Джудом Лоу. Об этом сегодня проинформировал портал The Hollywood Reporter.

Как стало известно, Шайнер и Кван сняли как минимум один эпизод нового проекта. Но не исключено, что режиссеры поставили несколько серий.

Новый телесериал по «Звездным войнам» будет рассказывать о детях, которые заблудились в галактике и ищут дорогу домой. Исполнительными продюсерами фильма являются Дэйв Филони и Джон Фавро.

«Все везде и сразу» признали лучшей картиной года на минувшей церемонии награждения премии «Оскар». Фильм завоевал целых семь статуэток. В том числе ленте досталась награда за режиссуру, актерские работы, сценарий.