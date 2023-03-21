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Беременная дочь певицы Славы призналась, что едва не рассталась со своим мужем

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Беременная дочь певицы Славы призналась, что едва не рассталась со своим мужем
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Фото из открытых источников

Беременная дочь певицы Славы (Анастасии Славенской) поделилась подробностями своей личной жизни. Александра Морозова призналась, что отношения с супругом не всегда были идеальными. Об этом исполнительница написала в соцсетях.

Как отметила девушка, они с Андреем «расходились 100 раз и сходились снова». По словам Саши, было то хорошо, то плохо, как у многих пар. Они даже не думали, что эти отношения в итоге приведут к браку. Но влюбленные приняли решение «работать над отношениями, идти на компромиссы и создать семью».

Отношения — не всегда романтическая эйфория и любовь. Порой бывают такие моменты, когда очень сложно. Такие периоды у нас с Андреем тоже были, - написала Морозова.

Дочь Славы добавила, что сейчас она счастлива в браке. Будущая мать рада, что в свое время не послушала советчиков и решила работать над собой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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