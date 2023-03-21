Что за группа Cream Soda, чей основатель Дима Нова утонул в реке Волге

Cream Soda — это русская группа, которая прославилась сочетанием оригинальности, экспериментальности, дерзости, этническими мотивами в своих песнях. Ее основателями являются уроженец Ярославля Дима Нова и Илья Гадаев, родившийся в Орехово-Зуеве. Познакомились парни еще в 2008 году на онлайн-платформе Promo DJs. Сперва экспериментировали с битами, выступали диджеями в клубах.

В 2012 году к коллективу присоединились вокалистки Анна Романовская и Валерия Руссо. В 2016 году вышел дебютный альбом под названием "Пожар", который сделал их популярными. Через два года группа выпустила второй альбом "Красиво" и обратилась в лейбл Ивана Дорна. Следом музыканты записали студийный альбом "Комета" (2019 год) и "Интергалактик" (2020 год).

Одни из самых популярных песен - "Никаких больше вечеринок", "Уйди, но останься", "Небеса", "Розовый фламинго" , "Аквадискотека". В 2021 году участники Cream Soda основали собственный лейбл "Ствол". Его миссия — "развитие в РФ культуры музыки и правильных ценностей звука".