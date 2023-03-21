«CT news»: В семье украинской певицы Софии Ротару произошла трагедия

Сын популярной украинской и советской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко сообщил о трагедии в их семье. Подробностями мужчина поделился с подписчиками личного блога в соцсети.

Как написал Руслан, Людмила Белоусова, мать его жены Светланы, скончалась на 72-м году жизни. Женщина до своего дня рождения не дожила всего две недели. Кончина наступила 17 марта 2023 года.

«Люся, как же так...30.03.1951—17.03.2023», — написал сын Ротару в посте.

Напомним, что в минувшем году сын и внук Софии Михайловной попытались незаконно перебраться в Молдавию с территории Украины на лодке. Но их поймали погранслужбы. Мужчинам грозил срок от 2-х до 5-ти лет лишения свободы. Однако наказания удалось избежать.