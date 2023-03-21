Юлия Пересильд поделилась своими впечатлениями от съемок в картине «Императрицы»

Юлия Пересильд в документально-художественным фильме Андрея Кравчука «Императрица» сыграла Елизавету I. В своем блоге актриса призналась, что больше всего ей понравились исторические костюмы и личность героини.

Неделю назад команда режиссера начала съемки «Императрицы». Документально-художественная картина является продолжением знаменитого блокбастера «Петр I. Последний царь и первый император». Лента о Петре I, прорубившем окно в Европу, собрала 275 млн рублей и стала самой кассовой неигровой картиной. Поэтому Юлия была очень рада, когда ее пригласили в проект.

На днях артистка поделилась своими впечатлениями о съемках.

«Съемки идут насыщенно, интересно. У нас очень крутая команда. Для меня это новое время, очень интересно. Сложные костюмы, крутые парики, сама личность Елизаветы Петровны», — призналась Пересильд.