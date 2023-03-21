Лолита Милявская призналась, что встречается с молодым мусульманином: «Мне с ним очень клёво»

Как призналась известная артистка Лолита Милявская, в настоящее время она состоит в отношениях. Ее избранником стал мужчина, который младше неё.

Также артистка, которой исполнилось 59 лет, подчеркнула, что ее возлюбленный является мусульманином. Лолита отметила, что после пяти браков замуж она в этот раз не спешит. Исполнительница наслаждается отношениями.

"Не буду говорить, как его зовут. Скажу лишь одно — он мусульманин, а мне с ним клёво!" — сказала знаменитость в эфире шоу Басты "Вопрос ребром" на Ютуб.

Ко всему прочему, Милявская добавила, что встречается с мужчинами, которые моложе неё, потому, что с ними она совпадает по энергетике. С ровесниками Лолите всегда скучно.