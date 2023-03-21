Лолита сообщила, что однажды проиграла в казино $1,7 млн

Лолита Милявская в YouTube-шоу «Вопрос Ребром» призналась, сколько денег проиграла в казино. Певица вспомнила, что однажды проиграла $1,7 млн.

Как уточнила артистка, все эти деньги были потрачены не в один день. Однажды к Лолите подошел владелец казино. Он рассказала о сумме. Звезда не помнит, за какое время проиграла средства.

«Это было длительное время. Как бы счетчики. Он мне сказал: «Сегодня по нулям. Они ко мне хорошо относились. Мне очень повезло. Понимали, что не клеится у меня в жизни. Я не просто так играла. Творила чудеса, могла сделать разное, пока играла в автоматы. Бухнуть, кое-что еще другое», — вспоминает Милявская.