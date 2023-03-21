Мариэтта Цигаль-Полищук: мама велела мне «поменьше выкаблучиваться»

Мариэтта Цигаль-Полищук выбрала профессию актрисы, хотя опыт ее матери показал сложности и негативные последствия этой деятельности. Об этом сама исполнительница главной роли сериале «Раневская» рассказала СМИ.

«Мама всем своим жизненным опытом показывала, почему актерством не нужно заниматься. Но все равно занялась», - говорит артистка.

По словам актрисы, Любовь Полищук, которая умерла, когда ее дочери было всего 22 года, увидела лишь некоторые учебные актерские работы наследницы.

«Она пару моих дипломных спектаклей видела и несколько экзаменов по мастерству. Велела мне «поменьше выкаблучиваться». Стараюсь так и делать», - добавила Цигаль-Полищук.

Как говорит Мариэтта, за ее успехами сейчас следит отец Сергей Цигаль. Мужчина по достоинству оценил роль дочки в телесериале «Раневская»:

«Про «Раневскую» сказал: «Не стыдно!». К 38 годам дождалась, что, наконец-то, за меня папе не стыдно».