58-летняя советская, российская и узбекская певица Азиза объявила о своем уходе со сцены. Она решила покинуть творческую профессию ради занятий целительством. Об этом сообщило издание МК.

Как сообщает портал, с таким заявлением 58-летняя исполнительница выступила во время очередного сольного концерта, который прошел в Москве. По словам певицы и автора песен, дар целительства у нее был с раннего детства. Однако ранее она не придавала этому никакого значения. Азиза уверяет, что растрачивала всю свою энергию на творческую деятельность.