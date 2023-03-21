58-летняя советская, российская и узбекская певица Азиза объявила о своем уходе со сцены. Она решила покинуть творческую профессию ради занятий целительством. Об этом сообщило издание МК.
Как сообщает портал, с таким заявлением 58-летняя исполнительница выступила во время очередного сольного концерта, который прошел в Москве. По словам певицы и автора песен, дар целительства у нее был с раннего детства. Однако ранее она не придавала этому никакого значения. Азиза уверяет, что растрачивала всю свою энергию на творческую деятельность.
"Теперь, особенно после того, как не стало моей мамы, ради которой занималась творчеством, я четко поняла и приняла свое истинное предназначение на этой земле. Я являюсь проводником, через которого Высшие силы, энергии земли и неба творят чудеса", - заявила популярная в стране артистка.