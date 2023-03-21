Мусор и грязная вода: петербуржцы назвали самые острые экологические проблемы города

Две трети жителей Санкт-Петербурга выразили обеспокоенность экологическими проблемами Северной столицы. При этом порталы Смольного переполнены жалобами петербуржцев на провал мусорной реформы, халатность коммунальщиков при уборке снега и другие экологические проблемы, которые могут привести к серьезным последствиям.

Почти две трети жителей Санкт-Петербурга высказались об экологических проблемах, которые их беспокоят. Об этом 21 марта сообщили представители сервиса hh.ru.

«Большинство участников опроса считают, что самые острые экологические проблемы, с которыми сталкиваются жители города, — это увеличение объемов мусора в промышленных масштабах, загрязнение воды и загрязнение воздуха», — сообщил источник.

Жители Петербурга также назвали вырубку леса серьезной проблемой для всей планеты. Некоторые сообщили о своей обеспокоенности угрозой исчезновения редких видов животных.

В экспертном сообществе уже давно бьют тревогу. Экологи предупреждают, что в Петербурге могут произойти непоправимые изменения. Одна из причин – халатность коммунальных служб при уборке городских территорий от снега. Так, коммунальщики продолжают складировать «кучи Беглова» на газонах. Грязный снег вперемешку с реагентами выжигает почву и вредит зеленым насаждениям, однако в Смольном предпочитают игнорировать проблему.

Помимо того, коммунальные службы уже давно не утруждают себя утилизацией снега. Работники, если и не складируют снег на газонах, сбрасывают его в реки и каналы. В прошлом году это уже обернулось подорожанием рыбы. Экологи задавались вопросом, не станет ли сезон последним для Петербурга.

Не лучше ситуация обстоит и с водоемами. Петербуржцы на регулярной основе фиксируют нарушения, когда в реки и каналы сливают отходы неизвестного происхождения. При этом в прошлом году в акватории Финского залива была зафиксирована массовая гибель уток. Некоторые жители города даже были вынуждены обращаться в кожно-венерологические диспансеры после купания в городских водоемах.

Еще одна довольно серьезная проблема, которая беспокоит петербуржцев второй год, связана с провалом так называемой «мусорной реформы». В начале 2022 года обязанности за утилизацию мусора возложили на Невский экологический оператор (НЭО), однако компания не справилась с объемом работ. В результате дворы домов очень быстро стали напоминать огромные свалки. Проблему не могут решить по сей день – порталы Смольного переполнены соответствующими жалобами.

Напомним, петербуржцы раскритиковали администрацию губернатора Александра Беглова за «засолку» улиц, которая вредит экологической обстановке.