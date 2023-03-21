Народная артистка РФ Татьяна Васильева честно назвала размер своей пенсии

Совсем недавно известная актриса театра и кино Татьяна Васильева отпраздновала свой 76 день рождения. Несмотря на серьезный возраст, заканчивать актерскую карьеру артистка РФ не планирует.

Она призналась, что одной пенсии на жизнь ей банально не хватит. В беседе с журналистами народная артистка Российской Федерации честно назвала размер своей пенсии.

У меня пенсия всего 30 тысяч рублей. Я только за свою квартиру плачу примерно 10 тысяч рублей в месяц, — сообщила Васильева.

Ну, конечно же, этих денег не хватает, очень странный вопрос. Пенсии никогда не хватало, тем более сейчас. Поэтому приходится работать. Вот сейчас на гастролях,

- ответила звезда на вопрос репортеров, которые поинтересовались, хватает ли ей получаемых средств от государства.