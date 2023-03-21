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Наталия Медведева пожаловалась на набор веса после возвращения домой из Африки

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Наталия Медведева пожаловалась на набор веса после возвращения домой из Африки
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Фото из открытых источников

В начале февраля в СМИ появилась информация о том, что стартовали съемки нового сезона релити-шоу «Звезды в Африке». Уже в середине марта производство телепроекта завершилось. Поклонники с нетерпением ждут выхода остальных выпусков для того, чтобы наконец-то узнать имя победителя.

Некоторые участники шоу делятся впечатлениями от участия в программе. Не стала исключением Наталья Медведева. В своих соцсетях звезда Comedy Women призналась, что сильно похудела на проекте, но после возвращения домой набрала вес.

«В первых сериях конечно еще пухляш. Обратите внимание чуть позже на меня. В итоге приехала домой стройняшкой. Но понимала, что тот резкий сброс килограммов не адекватный», — сказала актриса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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