Наталия Медведева прокомментировала скандальное поведение Эвелины Бледанс в «Новых звездах в Африке»

В начале февраля этого года в российских СМИ появилась информация о старте съемок нового сезона популярного реалити-шоу «Звезды в Африке».

Уже позавчера, 19 марта, на телеканале ТНТ был показан второй выпуск шоу «Новые звезды в Африке». Новый эпизод запомнился зрителям скандальным вылетом из проекта актрисы и телеведущей Эвелины Бледанс. Поведение знаменитости решила прокомментировать одна из участниц популярного телешоу, звезда Comedy Women Наталья Медведева.

«Эвелине на тот момент нравилось конфликтовать, она просто искала поводы. И очень быстро их находила», — заявила юмористка.

Также добавила, что после ухода Бледанс атмосфера в коллективе стала намного спокойнее.