Наталья Медведева рассказала о трудностях в экстремальном реалити-шоу «Новые звезды в Африке»

Еще в начале февраля этого года в Сети появилась информация о старте съемок очередного сезона популярного российского проекта «Звезды в Африке».

Позавчера на телеканале ТНТ вышел второй выпуск шоу «Новые звезды в Африке». Участница популярной программы Наталья Медведева решила поделится воспоминаниями о шоу. Она сообщилла о трудностях, с которыми столкнулась в экстремальном реалити-шоу.

«Камеры всегд работали. Еще они крутились, вертелись вслед за тобой. Свободного времени не было практически. Нам выдавали телефоны на 30 минут в день…», — вспомнила звезда шоу Comedy Women.

Медведева также добавила, что несмотря на трудности, у нее остались от съемок шоу приятные воспоминания.