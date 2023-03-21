Обожает Толстого и российское мороженое: что еще связывает Си Цзиньпина с Россией

Китайский лидер Си Цзиньпин, который сейчас находится с трехдневным визитом в Москве, известен симпатиями к России. Главу КНР всегда привлекала русская культура и кухня.

Знакомиться с ней Си начал еще в подростковом возрасте. Среди любимых книг Цзипиня можно отметить Пушкина, Тургенева, Лермонтова, Достоевского, Толстого, Некрасова, Чехова и Шолохова. По информации китаеведов, в своих выступлениях Си, причем не только в подготовленных, а и в неформальных, часто использует цитаты из произведений писателей РФ намного чаще, чем большинство россиян.

Помимо ценностей духовных, ему не чужды кулинарные удовольствия, которые можно найти только в РФ. Особенно нравится главе КНР мороженое, которое сделано по российской рецептуре. А еще Си, как и его жена Пэн Лиюань, знают наизусть песни «Калинка-малинка» и «Подмосковные вечера».