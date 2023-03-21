Певец РФ Филипп Киркоров перенёс очередную пластическую операцию

Филипп Киркоров, похоже, перенёс очередную пластическую операцию. Поп-король российской эстрады вновь решился на коррекцию фигуры. Соответствующие фото разместила в своём Телеграме журналистка и блогер Алена Жигалова.

По информации Алены, в последнее время Киркоров всё чаще стал прибегать к услугам пластических хирургов. Под нож Филипп Бедросович ложится ради сохранения красоты и молодости.

Алёна также опубликовала соответствующее видео, на котором поп-король после очередной операции по коррекции фигуры пританцовывает дома в специальном корсете.

Также блогер добавила, что своими глазами увидела изменения артиста. Журналистка пообещала, что вскоре поделится с подписчиками подробностями о состоянии 55-летнего певца.