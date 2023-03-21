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Певица Клава Кока пожаловалась на хамство со стороны сотрудника больницы

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Певица Клава Кока пожаловалась на хамство со стороны сотрудника больницы
Знаменитости
Фото из открытых источников

Молодежная певица Клава Кока всегда более чем внимательно следит за своим здоровьем. Исполнительница проходит ежегодный комплекс профилактических плановых медицинских осмотров.

Для этого артистка даже прилетела из Таиланда. Заблаговременно Клава записалась к одному доктору, однако попасть к нему на прием артистке не удалось.

Врач отказался взять Коку на прием, объяснив это тем, что на процедуру потребуется полчаса. У самой звезды было всего 15 минут по вине одного из работников регистратуры, которая изначально записала певицу на обследование неверно.

Знаменитость призналась, что врач вел себя с ней очень некультурно, и даже грубо. Хотя, по мнению самой девушки, вместо того, чтобы хамить, медработник мог бы задержать немного следующего пациента.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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