Певица МакSим включила в сочинский райдер лимон, сырки, орехи и ветчину

У МакSим, которая попала в громкий скандал на концерте в Сочи, райдер весьма скромный. Алкоголя там не было, но были полезные закуски. После того как певица сорвала выступление в городе, издание Лайф узнало, какие требования звезда предъявляла принимающей стороне.

Оказалось, что сочинский райдер исполнительницы состоит из трех страниц. Большую часть занимают технические моменты. В перечне питания, перед выступлением в Сочи певица запросила протертый имбирь, лимон, мед, микс орехов, фрукты и разные закуски - сыр, ветчину. Из напитков было озвучено соевое молоко, чай, томатный, апельсиновый, яблочный сок.

К тому же, МакSим потребовала три изолированные гримерки: одну — для себя, а две остальные — для участников коллектива. Выступление было оценено в 4.5 миллиона рублей.