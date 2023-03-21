Продюсер Разин: «Однажды Пугачёва обратилась к Владимиру Путину со словами: „Берегите меня“»

Алла Пугачева после переезда в Израиль подвергается критике со стороны россиян. Певицу осуждают за ее позицию касательно СВО и за поддержку звезд, покинувших страну.

Андрей Разин удивлен, что исполнительница стала «козлом отпущения». По мнению продюсера группы «Ласковый май», нападки на Примадонну являются издевательством и кощунством.

Кто бы что ни говорил, Пугачева была всегда символом российской эстрады. Как-то она опрометчиво сказала Путину одну фразу:

«Берегите меня». Теперь многие «коршуны» ее атакую, в том числе за эти слова. Мне кажется это неправильно, что шакалы стараются лишний раз ее укусить, - отметил Разин.

Продюсер добавил, что Аллу Борисовну надо оставить в покое. И отметил, что она в возрасте, занимается детьми и своей семьей. Продюсер также подчеркнул, что есть люди, которые любят певицу, а те, кто глумится над Пугачевой, являются «сумасшедшими идиотами».