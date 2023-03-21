Пропавшая актриса Яна Троянова вернулась из Грузии в Россию ради съемок в сериале «Ольга»

Яна Троянова мощно «перезапустила» свою актерскую карьеру. 50-летняя артистка снялась в главной роли в телесериале канала ТНТ «Ольга». Фильм рассказывает о жизни женщины среднего возраста.

Год о звезде ситкома не было никаких вестей. Актриса перестала выходить на связь в соцсетях. Выяснилось, что Яну заметили в Грузии. Фанаты гадали, увидят ли они завершение истории или нет, ведь проект поставили на паузу три года назад. Однако сегодня стало известно, что финал состоится.

На канале ТНТ и онлайн-кинотеатре PREMIER объявили, что премьера нового сезона сериала «Ольга» состоится в апреле. Ради съемок Троянова даже вернулась в Россию. Она завершила работу, начатую несколько лет назад. На экраны вместе исполнительницей главной роли вернутся Федор Лавров и Елена Валюшкина, а также иные актеры из главного каста.