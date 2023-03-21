Скабеева подвергла жёсткой критике шутки мужа примадонны Пугачёвой про её голову в руках Киркорова

В новом монологе комик Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) жестко пошутил над Филиппом Киркоровым. Шоумен предложил своему коллеге отправится на фронт. При этом артист упомянул телеведущую канала «Россия 1».

«Мне кажется, если в прозрачных колготках Киркоров появится на фронте, то перемирие обеспечено. Особенно, если в руках будет держать голову Скабеевой», — пошутил юморист.

На такую шутку отреагировала Ольга Скабеева. Ведущая прокомментировала выпад мужа Примадонны.

«Какой душевный, безобидный мальчик. Голова Скабеевой в руках у Киркорова. Ахаха. Зачем такому чудесному юмористу каминг-аут устроили? Галкин* — не гей. Он форменный... обыкновенная [нецензурное слово], как говорил Лукашенко», — сказала Скабеева.

Также она добавила, что в словах Максима Галкина* содержится призыв к убийству и в данном вопросе нужно обязательно разобраться.

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