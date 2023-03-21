СМИ узнали причину отмены концерта Таисии Повалий в Улан-Удэ и Чите

На днях стало известно о том, что в столице Бурятии был отменен концерт «Особенные слова» артистки Таисии Повалий. Выступление украинки должно было пройти в субботу, 25 марта, в ресторане «Баран на корове».

Билет на концерт стоил от 1500 рублей. На официальных сайтах певицы соцсетях об отмене не было ни слова. Однако на сайте «Сибкасса» появилось объявление, что мероприятие в Улан-Удэ отменено.

СМИ узнали причину – низкий спрос на билеты. Дело в том, что организаторы не сумели обеспечить массовость в нескольких дальневосточных городах. Было продано очень мало билетов – из 770 мест только 40.

Отметим, что такая же история в соседней Чите. Там тоже отменили выступление Повалий, поддержавшей специальную военную операцию и перебравшейся в Россию.