Такими исполнителями, которые поднимают моральный дух, британская газета считает рок-певицу Юлию Чичерину, певца SHAMAN (Ярослав Дронов), а также Ивана Кондакова. Их жизнеутверждающие песни заставляют мириться с западной агрессией, которая направлена против граждан РФ в том числе. К тому же, россияне вспоминают о ценностях, которые были в почете и о сплочении, развивающемся во время кризисов.