Участницу Евровидения-2023 от Швеции Loreen подозревают в плагиате русскоязычной песни

Вокруг главного фаворита международного песенного конкурса "Евровидение-2023" разгорелся громкий скандал. Шведска исполнительница Loreen попала в неприятную ситуацию. Об этом пишут сегодня РИА Новости.

Дело в том, что интернет-пользователи нашли сходство ее песни "Tattoo", с которой исполнительница планирует появиться на сцене "Евровидения-2023", с русскоязычной песней украинской артистки Мики Ньютон "В плену", которая впервые была спета еще в 2005 году.

Между прочим, это далеко не первое обвинение певицы Loreen в плагиате. Ранее ее другой сингл заподозрили в плагиате.

Ранее Швеция побеждала в музыкальном конкурсе именно благодаря Loreen. Было это в 2012 году. Тогда успех стране и артистке принес хит "Euphoria".

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