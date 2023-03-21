Woman.ru: ясновидящая Ахмеджанова заговорила о судьбе МакSим после сорванного концерта в Сочи

На днях МакSим стало плохо прямо на концерте в Сочи. Певица оставила микрофон и ушла со сцены через полчаса после начала выступления. Больше артистка на людях не появлялась.

По словам концертного директора исполнительницы, это было вызвано резким ухудшением здоровья, из-за чего звезде даже потребовалась помощь врачей. Высказалась по поводу этой ситуации ясновидящая.

Она не оправилась до конца после болезни. Мы не видим, но она часто болеет, перенесенный коронавирус дает о себе знать. У нее пострадал весь организм. Она еще восстанавливается, - уверена Кажетта Ахметжанова.

К тому же, экстрасенс отметила, что здоровье артистки может ухудшится из-за беременности. Она «увидела», что в ближайшем будущем МакSим объявит о беременности. Пока не понятно, находится ли сейчас певица в интересном положении.