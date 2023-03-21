Woman.ru: Как сейчас выглядит певица Вера Брежнева — от яркой блондинки не осталось и следа

После событий 24 февраля 2022 года исполнительница направилась в Европу. Вера не выступала, она занималась волонтерской деятельностью. Также Брежнева в соцсетях рассказывала исключительно о событиях в семье, а музыкальную карьеру полностью забросила.

Не радовала звезда поклонников позитивными постами, поскольку страдала от депрессии. Сейчас от прежней жизнерадостной, позитивной, яркой и эффектной блондинки не осталось следа. За год певица отметилась несколькими песнями. В медиапространстве жены Константина Меладзе тоже нет.

На последнем фото, опубликованном в Сети, экс-солистка сексапильной женской поп-группы ВИАГра предстала практически без макияжа и показалась фанатам очень бледной.