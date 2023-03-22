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Кисида заявил о продолжении санкционной политики

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Кисида заявил о продолжении санкционной политики
В Мире
Руководитель японского правительства Фумио Кисида

Руководитель японского правительства Фумио Кисида сделал заявление, что политическое руководство государства продолжит вводить санкции по отношению к Российской Федерации с целью оказать на нее давление. Об этом он заявил в ходе своего визита в Киев 21 марта. Кисида отметил, что вопрос о продолжении санкционной политики будет обсуждаться на запланированном саммите государств большой семерки, проведение которого намечено в Японии.

Кисида также отметил, что некоторые государства своими решениями и действиями стремятся снизить эффект санкций. Он выступил против такого курса со стороны других государств.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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