Кисида заявил о продолжении санкционной политики

Руководитель японского правительства Фумио Кисида сделал заявление, что политическое руководство государства продолжит вводить санкции по отношению к Российской Федерации с целью оказать на нее давление. Об этом он заявил в ходе своего визита в Киев 21 марта. Кисида отметил, что вопрос о продолжении санкционной политики будет обсуждаться на запланированном саммите государств большой семерки, проведение которого намечено в Японии.

Кисида также отметил, что некоторые государства своими решениями и действиями стремятся снизить эффект санкций. Он выступил против такого курса со стороны других государств.