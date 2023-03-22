73-летней певице РФ Алле Пугачевой повредили лицевой нерв во время пластической операции

В последнее время фото Аллы Пугачевой стали рассматривать под микроскопом. Пользователи ищут любимые изменения во внешности 73-летней Народной артистки РФ и находят их. Многие фанаты обратили внимание на то, что у Примадонны сильно пострадала мимика.

На новых снимках можно заметить, что верхняя губа 73-летней певицы находится в противоестественном положении. По словам эксперта-косметолога Марты Орловой, подобное очень часто происходит после повреждения лицевого нерва в результате неудачной пластической операции.

Судя по всему, одна из очередных процедур стоила Алле Борисовной нормальной мимики. Теперь у Пугачевой наблюдаются симптомы одностороннего пареза. Другими словами, ее верхняя губа противоестественно двигается вверх и вправо, а нижняя остается вялой.