Актриса Мария Кожевникова не подтвердила слухи о расставании с супругом из-за Алдонина

Мария Кожевникова предпочитает не говорить о семейной жизни. Однако на днях актриса опровергла в социальных сетях слухи о расставании с мужем и отцом своих детей.

Артистку поклонники заподозрили в романе с футболистом Евгением Алдониным. Звезда сериала «Универ» опубликовала снимок экс-мужа Юлии Началовой и своего ребенка. Отметим, что у Марии подрастают от бизнесмена Евгения Васильева трое детей. Старшему сыну исполнилось 9 лет.

"Надеюсь, что Евгений Алдонин и его супруга также посмеются над этими слухами. Видела один раз в жизни его. Сделала ребенку фото рядом с ним," - сказала Кожевникова.

Актриса добавила, что 12 лет она счастлива в браке. Влюбленные встречались с 2013 года. Официально пара не жената. Супруги обвенчались в монастыре в Ницце.