Артисты, которые отреклись от России и остались «у разбитого корыта»

Многие украинские звезды получили известность именно в России. Кто из украинцев потерял все, отвернувшись от РФ?

К примеру, Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, 15 лет назад был весьма популярен в России. Однако после событий 2014 года артист решил забыть про страну, которая ему дала деньги и славу. Певец заявил, что не будет исполнять песни на русском языке и не приедет в РФ.

Тина Кароль с 2014 года отказалась выступать в РФ. По словам исполнительницы, из-за такого решения она потеряла большие деньги, ведь лишилась огромного количества концертов. Сразу же после СВО певица сбежала в Польшу из Киева.

Также можно отметить Светлану Лободу, которая долгое время проживала в Москве и пользовалась у российских слушателей большим успехом. А еще отрекся от России Макс Барских, который был здесь востребован, но в минувшем году запретил слушать и исполнять его песни.

От прежних связей отказалась звезда "Сватов" Анна Кошмал и актер Станислав Боклан, звезда сериала «Папик». Теперь им дорога на российское ТВ закрыта.