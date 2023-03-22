"Царьград" проинформировал, что на окраину Екатеринбурга отправили десятки машин спецслужб

Как сообщило издание "Царьград", на окраине Екатеринбурга собрались полицейские и представители экстренных служб. Силовиками была оцеплена школа. Как выяснилось, поселок Северка является местом учений регионального оперативного штаба.

Спецслужбы окружили одно из учебных заведений в Северке. Первоначально большое скопление автомобилей также наблюдалось возле местной мэрии.

Всех граждан региона попросили сохранять спокойствие. Пресс-служба ФСБ по Свердловской области проинформировала, что в ходе учений спасатели и силовики отработали меры по реагированию на возможные террористические угрозы.

Напомним, что в регионе регулярно проводят антитеррористические учения с практическим развертыванием средств и сил оперативных групп.