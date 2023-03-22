Дети-целители признались в программе Андрея Малахова, что лечение других людей вредит их здоровью

На программу «МАЛАХОВ» на канале «Россия 1», приехал мальчик по имени Богдан, который открыл в себе дар целителя и может без труда увидеть предметы с закрытыми глазами. Также в студии появился Игорь Ионин, который в 2013 потряс всех тем, что вылечил Геннадия Малахова в прямом эфире.

Еще одним героем передачи стал Ерболсын Серикбаев - «ребенок совы». В 9 лет мальчик начал лечить людей. Он до сих пор этим занимается. В определенное время мог принять по 5 тысяч человек в день. После этого ребенок падал замертво и даже не мог пошевелиться. Сейчас он живет в Казахстане, имеет диплом медицинского специалиста. По всей видимости, лечение других людей вредит юным целителям и порой такой дар может даже убить.