Филипп Киркоров пожаловался на сильные боли после очередной пластической операции

Несколько дней назад Филипп Киркоров провел очередную пластическую операцию по коррекции пресса. На днях поп-король поделился своими впечатлениями от изменений в теле. Также певец описал свое самочувствие после хирургического вмешательства.

В Сети появился видеоролик, на котором Киркоров идет по длинному коридору в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова в одной пижаме. Сам певец заявил, что у него все тело болит на третий день после операции. При этом Филипп Бедросович готов пережить боль, ведь «красота всегда требует жертв».

Стоит добавить, что на кадрах поп-король едва передвигается и практически не сгибает ног. Также эстрадный исполнитель пообещал преданным фанатам раскрыть внешность после восстановления.