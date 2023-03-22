Экс-солист группы «На-На» Валерий Юрин сделал уколы ботокса ради 20-летней невесты

Экс-участник группы «На-На» Валерий Юрин честно рассказал, что влюбился в 20-летнюю девушку Кристину. После начала головокружительного романа певец решил заняться своей внешностью и обратился к косметологу.

Как признался артист, молодая красавица сама написала ему в социальных сетях. Девушка настолько понравилась 56-летнему музыканту, что он купил ей билет в Москву. После первой встречи сразу же признался в чувствах.

Знаменитость также сообщил, что ради избранницы пошел к специалистам, которые замаскировали возрастные изменения Валерия. Юрин говорит, что думал обратится к пластическому хирургу, однако боится. По словам певца, у него есть проблемы с лимфотоком. Опытный косметолог привел его внешность в порядок без хирургического вмешательства, благодаря одним уколам.