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«Лучше бы Басков пел Ленского». Что говорят пользователи Сети о шоу «Моя мелодия»

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«Лучше бы Басков пел Ленского». Что говорят пользователи Сети о шоу «Моя мелодия»
Знаменитости
Фото из открытых источников

На телеканале «Россия» появился новый проект «Моя мелодия». Ведущий Николай Басков пригласил известных людей (в первом выпуске приняли участие Игорь Николаев, Ангелина Вовк, Филипп Киркоров, Анна Ардова, Ирина Понаровская), для которых готовят сюрприз близкие и родные. Настоящим сюрпризом стало исполнение песни, очень важной для героя.

После первого выпуска в Сети появились комментарии зрителей. Большинству шоу не понравилось. Публикуем самые яркие из них.

Скучные герои, разговоры... Песня для Николаева — единственный из номеров, который тронул.
Ужас и стыд, неловко за “гостей”. Казалось, даже Баскову было неудобно. Не было шуток, прибауток, как на чужой свадьбе побывали. Очень грустно.
Это просто кошмар! Лучше порадовали бы детей военнослужащих! Они Филю пытались чем-то удивить! Они и так все в стразах и шоколаде!
Да ну, на фиг! Шоу не понравилось. Фальшивое удивление, очень приторно...
Скучно и бессмысленно. Шутник из Баскова никакой. Лучше бы пел Ленского. Больше смотреть не буду.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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