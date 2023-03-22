Максим Галкин высмеял патриотическую песню SHAMAN «Встанем» во время очередного концерта за границей

Максим Галкин✱ (признан в России иноагентом) провел за границей очередной концерт. Во время своего выступления пародист высмеял артистов. В шутках стендап-комик упомянул российского певца SHAMAN и его песню «Встанем».

Галкин сказал, что новое поколение исполнителей наступает на пятки старожилам отечественного шоу-бизнеса. Юморист привел в пример творчество артиста SHAMAN. Муж Примадонны высоко, но с иронией сказал о его певческих способностях, высмеяв патриотичный хит «Встанем».

«Вот сейчас ходит: "Встанем, встанем!". Будет в Гааге суд, будет петь: "Сядем!". И ЛГБТ-группа примкнула, стоит сзади, помогает, пристроились. Сергей Лазарев и Гагарина. Лица перекошенные. Мне сон такой страшный после этого приснился», — пошутил Максим со сцены.

Напомним, Галкин уехал из РФ после начала СВО. Шоумен раскритиковал российские власти и и осудил своих коллег, которые их поддержали. Возвращаться в Россию иноагент не спешит.