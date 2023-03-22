Мария Голубкина откровенно рассказала о своей личной жизни: «Нормальных мужиков нет»

В Краснодаре в грядущий понедельник, 20 марта, пройдут плановые отключения электричества. Они затронут сотни адресов в разных микрорайонах. В этот
Врач Закари Палас рассказал о стадиях смерти. Известно, что человек проходит две стадии смерти. Сперва наступает клиническая смерть. При ней
Экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина призналась в том, что у нее есть песня для совместного исполнения с ее коллегой Еленой Темниковой.
В Краснодаре в грядущий понедельник, 20 марта, пройдут плановые отключения электричества. Они затронут сотни адресов в разных микрорайонах. В этот
Алла Пугачёва сейчас проживает с семьёй в Израиле. Певица прекратила концертную деятельность, хотя продолжает активно участвовать в светской жизни.
Агата Муцениеце выступила в финальной части телешоу "Абсолютно другая нага", заменив юмористку Екатерину Варнаву. В новом выпуске артистка вышла на
Как пишет издание E1.RU, в начале марта этого года в мэрии Екатеринбурга огласили среднюю заработную плату местных жителей — это от 72 851 рубль. У
По статистике, мужчины в два раза реже обращаются к врачам, чем женщины. Взрослые и рассудительные люди сторонятся людей в белых халатах. При этом
Сестра Евгения Ройзмана* (признан иноагентом) в обсуждении под одним постов на странице Юлии Крутеевой (супруги Евгения Ройзмана) в социальной сети
Четыре жителя Свердловской области найдены погибшими в зоне СВО. Родные искали бойцов с января и до последнего верили, что мужчины живы, находятся в