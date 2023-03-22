Мария Голубкина откровенно рассказала о своей личной жизни: «Нормальных мужиков нет»

Мария Голубкина в интервью корреспондентам «Московского комсомольца» пожаловалась на то, что в настоящее время действительно тяжело найти достойного спутника жизни.

По словам актрисы, которой исполнилось 49 лет, в современном мире не осталось нормальных мужчин.

Недавно слушала одного раввина, он сказал: «Вот вы, женщины, занимались 100 лет эмансипацией, мужики, какими были 10 тысяч лет назад, когда с слезли с дерева, такими остались». Мы стали другими, они не изменились никак, - отметила Голубкина.

Также кинозвезда объяснила, что есть много неординарных личностей сильного пола, поэтому порой кажется, что все вокруг ненормальные. Мария призналась, что готова терпеть глупость, но самое ужасное для нее - это жадный мужчина.